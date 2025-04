Inter, ma come ti permetti ad esultare? In Germania è vietato!

L’Inter ha vinto meritatamente martedì sera in Germania contro il Bayern Monaco, ma ai tedeschi questa sconfitta non è andata giù. Tant’è che parlano pure di “troppa esultanza”. La sfida per il ritorno è già accesa.

DIVIETO – Inter, ma sapevi che in Germania non si può esultare dopo una vittoria? La curiosa scoperta è avvenuta l’altra sera, ovvero martedì intorno alle 23, al fischio finale di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri hanno battuto il Bayern che all’Allianz Arena non perdeva in Champions League da quattro anni e per di più con una prestazione sontuosa e un gol arrivato due minuti prima del recupero. Ma questo successo, molto probabilmente, non è andato giù ai tedeschi: comunemente molto permalosi e leggermente poco simpatici quando c’è l’Italia di mezzo. Giustamente al gol di Davide Frattesi, arrivato all’88’ e tre minuti dopo il pari di Thomas Muller, l’Inter è scoppiata in un bel festeggiamento corale. Ma, a quanto pare, in Germania tutto ciò è vietato: non si può!

L’Inter vince ed esulta, ma al Bayern Monaco pongono un divieto

PERMALOSI – Prima Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, poi in sequenza Muller (post Instagram), ed Harry Kane. Tutti in coro al grido: Inter, come ti permetti ad esultare? E questa mattina la Bild ha voluto rincarare la dose, mettendo in bella vista la “furia” dell’attaccante inglese ex Tottenham (che Francesco Acerbi si è appena tolto dalle tasche), con un titolo molto indicativo: “Kane arrabbiato con gli italiani festaioli” (tradotto dal tedesco all’italiano). E come si legge ancora sul quotidiano tedesco, l’esultanza dell’Inter non farà che stimolare il Bayern Monaco per la sfida di ritorno a San Siro. Insomma, comunque vada a finire, la trasferta dell’Inter in terra bavarese sia da monito per tutte le altre squadre italiane: guai, in caso di vittoria, ad esultare all’Allianz Arena.