Inter, colpo da 30 milioni: Correa vicino, ma prende quota Belotti – CdS

L’Inter prepara gli ultimi colpi di mercato, sempre più calda la pista che porta a Correa ma c’è ancora distanza. Marotta intanto prova il colpo Belotti.

ORE CALDE – L’Inter prova a chiudere per Correa, ma la Lazio, o per meglio dire Lotito, tiene duro. Non sarà facile concludere l’affare, anche perché c’è ancora distanza tra le parti ma è stata confermata l’indiscrezione riguardo la prima offerta del club nerazzurro di 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto. Niente da fare, la Lazio chiede ancora qualche milione in più, considerando inoltre che dovrà riconoscere il 20% del ricavato al Siviglia, da cui aveva acquistato Correa nel 2018. Intanto l’Inter si muove per il campione d’Europa Belotti, una prima punta perfetta capace di giocare da vice Dzeko. Interesse serio o semplice diversivo per far abbassare le pretese della Lazio? Lotito cerca di resistere, tra domani e giovedì però il presidente biancoceleste potrebbe cedere. Tare e Sarri lo hanno invitato a riflettere, meglio girare pagina e puntare su giocatori motivati.

Fonte: Corriere dello Sport