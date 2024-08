Un’Inter da collaudare: il KO con l’Al-Ittihad evidenzia 2 difetti – CdS

L’Inter ieri sera a Monza ha perso il suo primo test amichevole perdendo 2-0 contro gli arabi dell’Al-Ittihad. La squadra di Simone Inzaghi ha alcuni problemi da risolvere.

DIFETTI – Il calcio d’agosto dà, il calcio d’agosto toglie. L’Inter ieri contro l’Al-Ittihad ha perso la sua prima amichevole estiva: un 2-0 firmato Diaby, che ha evidenziato alcuni difetti che Simone Inzaghi e il suo staff dovranno risolvere il prima possibile. L’11 l’Inter affronterà il Chelsea, mentre tra nove giorni esatti i campioni d’Italia saranno ospiti a Marassi contro il Genoa nel match inaugurale della Serie A 2024-25. Al di là della sconfitta, che conta poco e niente, la Beneamata ieri a Monza, davanti a 12mila spettatori, ha mostrato in particolare due difetti: la scarsa condizione fisica di alcuni giocatori un certo squilibrio difensivo.

L’Inter risolva due problemi: il Genoa si avvicina

DUE PUNTI – L’Inter deve fare i conti con una condizione fisica non eccellente da parte di alcuni giocatori. In primis i nazionali azzurri: alcuni appaiono un po’ svogliati, come Alessandro Bastoni, altri ancora in uno stato non proprio invidiabile, tra questi il rientrante Francesco Acerbi. Da rivedere anche Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu, due dei punti di forza dell’Inter tricolore. Il francese, alla sua prima partita amichevole con l’Inter, non ha brillato faticando ad accendersi e trovando in Joaquin Correa un partner non all’altezza. Ma se la condizione fisica è un campanello d’allarme facilmente rientrabile, leggermente più preoccupante è la mancanza di solidità in difesa. Con due ripartenze, ieri, Diaby ha difatti ammazzato la partita. La difesa nerazzurra è apparsa lenta, prevedibile e incerta. Il secondo gol ne è la perfetta dimostrazione con Bastoni che dà palla in orizzontale a Bisseck avviando il 2-0 dell’Al-Ittihad dopo 30″ di ripresa.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia