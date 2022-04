Inter, collaborazione con la Machete Crew: ecco il primo ospite a San Siro!

Inter sempre più attiva anche fuori dal campo, dove le collaborazioni fioccano. L’ultima, annunciata proprio in questi minuti, riguarda l’ambito musicale. A San Siro debutterà la celebre Machete Crew e lo farà fin da subito. Il primo appuntamento a San Siro è previsto per questo weekend

NON SOLO RAP – L’evento odierno lanciato dall’Inter (vedi articolo) serve ad annunciare una nuova collaborazione nerazzurra. Si tratta di quella con la Machete Crew, presentata come “Machete TV” in diretta sul canale Twitch dell’Inter. Il primo ospite, in occasione di Inter-Hellas Verona di sabato, sarà il rapper DJ 2P, membro della già citata Crew. A DJ 2P toccherà il compito di animare lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro con la sua musica, in particolare nell’intervallo della partita. La collaborazione sarà estesa a tutte le partite casalinghe, almeno fino a fine stagione. In attesa di conoscere i prossimi ospiti, l’appuntamento è per Inter-Verona: la Machete Crew debutta a San Siro e lo fa con i colori nerazzurri.