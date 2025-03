Inter Club da record! Marotta e Zanetti, omaggio speciale per i soci a San Siro

Un evento straordinario ha reso ancora più speciale la giornata di domenica per i tifosi nerazzurri. Nel giorno di Inter-Udinese, il club ha voluto celebrare il record assoluto di 228.220 soci Inter Club, distribuiti in 80 Paesi diversi, con un appuntamento esclusivo dedicato ai membri della grande famiglia nerazzurra. Ad accogliere i soci presenti ci ha pensato direttamente il Presidente e CEO Giuseppe Marotta insieme ad Javier Zanetti.

GIORNATA DA RECORD – L’incontro ha visto la partecipazione di 2.500 soci Inter Club provenienti da tutto il mondo, che hanno avuto l’opportunità di assistere a un momento speciale di condivisione e celebrazione. Durante l’evento, sono state premiate le realtà che si sono maggiormente distinte nel corso della stagione, sottolineando il valore e l’impegno dei tifosi nel sostenere il club ovunque nel mondo. Ad accogliere i soci presenti ci ha pensato direttamente il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, che ha voluto ribadire l’importanza del progetto Inter Club e il ruolo centrale che i tifosi organizzati ricoprono nella storia e nel presente della società. A lui si sono uniti il Vice President Javier Zanetti e il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, che hanno ringraziato i presenti per il sostegno e la partecipazione attiva a questo momento storico.

ALTRI TEMI TRATTATI – Nel corso dell’evento, si è parlato anche del futuro del club e della questione legata al nuovo stadio, un tema di grande interesse sia per l’Inter che per il Milan. Marotta ha evidenziato come la crescita della società passi anche da infrastrutture moderne e innovative, sottolineando l’importanza di trovare una soluzione che possa garantire un futuro all’altezza della storia nerazzurra. Dopo aver scattato una serie di foto celebrative, i soci presenti sono stati omaggiati con uno special gift offerto dai Partner nerazzurri Qatar Airways, BPER, Heinz, Acqua S. Bernardo, Dole e Tsunami Nutrition.

Una passione senza confini: Inter Club continua a crescere

NUMERI IN CRESCITA – Il progetto Inter Club è in continua espansione e rappresenta ormai una rete globale di passione e appartenenza. Con eventi esclusivi, celebrazioni speciali e un senso di comunità sempre più forte, il club nerazzurro continua a rafforzare il legame con i suoi tifosi in ogni angolo del mondo. La giornata di domenica è stata una festa indimenticabile, un’ulteriore conferma di quanto il tifo interista sia qualcosa di unico e inarrestabile.