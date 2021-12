Inter, la classifica marcatori a metà stagione: Lautaro Martinez raggiunge Dzeko!

L’Inter di Inzaghi ha chiuso il suo 2021 con 57 reti tra Serie A e Champions League. Nella prima parte di stagione il capocannoniere è Dzeko ma in coppia con Lautaro Martinez, che raggiunge il compagno di reparto anche grazie ai rigori. Di seguito la classifica marcatori aggiornata

CLASSIFICA MARCATORI – Nelle prime 25 partite stagionali, le 19 del girone di andata in Serie A e le 6 della fase a gironi in UEFA Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi ha segnato 57 gol con 17 calciatori diversi. Più precisamente, 49 in Italia e 8 in Europa. In testa alla classifica marcatori c’è la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, ma con due dovute precisazioni. Il primo lo è addirittura senza rigori, invece il secondo senza aver segnato in campo internazionale. Non a caso, l’argentino è davanti in Serie A (vedi classifica cannonieri). In un certo senso, anche considerando i due errori dal dischetto di Lautaro Martinez, è il bosniaco Dzeko il re dei bomber nerazzurri al giro di boa. Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Inzaghi finora (tra parentesi quadra i gol segnati in Champions League e tra parentesi tonda quelli messi a segno su rigore).

Inter, la classifica marcatori: Dzeko primissimo

11 GOL – Edin Dzeko [3] e Lautaro Martinez (3).

6 GOL – Hakan Calhanoglu (2).

4 GOL – Joaquin Correa e Ivan Perisic (1).

3 GOL – Denzel Dumfries, Alexis Sanchez [1] e Milan Skriniar [1].

2 GOL – Federico Dimarco, Roberto Gagliardini e Arturo Vidal [1].

UN GOL – Nicolò Barella, Marcelo Brozovic [1], Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Stefan de Vrij [1] e Matias Vecino.