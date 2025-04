Inter, cinque punti da analizzare e non sottovalutare – CdS

L’Inter si prepara al rush finale, tra Coppa Italia, Serie A e Champions League. Intanto al Corriere dello Sport, votano le ultime situazioni in casa nerazzurra.

LAVORO – In vista del prossimo testa a testa tra Inter e Napoli per questo finale di stagione, il Corriere dello Sport ha voluto valutare in casa nerazzurra cinque situazioni che potrebbero essere la spinta giusta per questo rush finale. Si parte dalla condizione, con la fatica che inizia a sentirsi. A Inzaghi – si legge sul CdS – manca qualche ricambio. Intanto Thuram vede il Barcellona. 6.5 per la condizione dei nerazzurri. E il calendario non è da meno: per l’Inter incidono le coppe. Serviranno molte energie, con le due semifinali di Coppa Italia e Champions League in meno di dieci giorni. 7.5 al calendario dell’Inter.

Inter, la compattezza aiuta a restare lucidi

COMPATTI – In questa Inter c’è un uomo forte, senza dubbio Lautaro Martinez. Il capitano è in una forma fantastica, segna e trascina, fa gioco e rifinisce, in campo mette una grinta e una rabbia che fanno paura. L’argentino ha fame. Sempre più leader. 8 pieno per Lautaro Martinez, L’uomo forte. Sorpresa? Difficile dirlo, i nerazzurri sono gli stessi. Il nome che ci viene in mente è quello di Carlos Augusto. L’ex del Monza ha segnato il primo gol a Bergamo, è stato fra i migliori anche domenica scorsa a Bologna. Bel 7 per lui. Infine l’ambiente: fuori la Pinetina si pensa prima al “facciamo il Triplete” e poi subito a “non abbiamo vinto nulla ancora”. Tra euforia e spavento: la possibilità di vedersi sfuggire di mano ogni traguardo è fastidiosa. 7 all’ambiente gestito da Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi