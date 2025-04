Inter, cinque Primavera si allenano in prima squadra: chi può partire a Monaco?

Al centro sportivo BPER di Appiano Gentile, nella seduta mattutina odierna, ben cinque ragazzi della Primavera si sono allenati con la prima squadra, agli ordini di Simone Inzaghi. Un segnale chiaro: il tecnico vuole valutare da vicino le risorse interne, anche in vista di eventuali convocazioni per il viaggio di domani a Monaco.

ALLENAMENTO CON I GRANDI – L’Inter si prepara alla sfida con il Bayern Monaco: l’andata dei quarti di finale è in programma martedì alle 21:00 all’Allianz Arena. Alla vigilia del match la squadra di Simone Inzaghi si è allenata al BPER Training Centre di Appiano Gentile, prima della partenza per Monaco di Baviera. Questa mattina, ben cinque giovani primavera si sono allenati in prima squadra, si tratta di Thomas Berenbruch, Mattia Zanchetta, Gabriele Re Cecconi, Mattia Mosconi e Matteo Cocchi. Profili interessanti, che già si sono messi in luce nel campionato Primavera e ora potrebbero vivere un’esperienza unica con i grandi del calcio europeo. Simone Inzaghi, come da abitudine, rifletterà fino all’ultimo su chi inserire tra i convocati. L’Inter parte per Monaco con l’obiettivo di fare risultato, ma guarda anche al futuro. Almeno tre di questi potrebbero partire con la prima squadra domani.

Inter Primavera vs Bayern Monaco, chi può partire a Monaco?

POSSIBILITÀ – Tra i cinque, tre nomi sembrano in pole per un’eventuale chiamata: Thomas Berenbruch già nel giro della Prima squadra dove ha esordito recentemente. Anche Matteo Cocchi essendo un esterno, potrebbe tornare utile domani all’occorrenza. Lo rende un profilo spendibile soprattutto alla luce delle condizioni di Federico Dimarco (che sta lavorando a parte, ma non è in dubbio). Infine, Mattia Mosconi, attaccante classe 2005, è una delle promesse più brillanti del settore giovanile nerazzurro: con l’infortunio di Mehdi Taremi e l’assenza di Joaquin Correa dalle liste UEFA, una sua convocazione avrebbe senso anche per completare il reparto offensivo.