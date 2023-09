Inter, cinque su cinque in Serie A: ‘manita’ dalla vetta come col Milan

Il cinque non è il numero perfetto, ma oggi per l’Inter lo è. Dopo la partita contro l’Empoli e la ‘manita’ al Milan, l’Inter può salutare dalla vetta della Serie A.

IL NUMERO CINQUE – Nell’esordio stagionale in campionato dell’Inter sembra ritornare con insistenza il cinque. Come il numero dei gol rifilati al Milan nel derby di San Siro di sabato scorso. Come le partite disputate finora in campionato. Come le vittorie messe a segno dalla squadra di Simone Inzaghi, contando quella di oggi in casa dell’Empoli. E moltiplicando quel famoso cinque per tre punti l’Inter può così volare indisturbata in vetta alla classifica. Da lì i nerazzurri si permettono di salutare la Juventus, ieri malamente fermata dal Sassuolo, a -5 (guarda caso). Poi il Lecce, sorpresa della stagione, a meno quattro. E, soprattutto, il Milan, a distanza di tre punti. Poco il divario di punteggio fra le due milanesi ma significativo, considerando come si è verificato.

SALUTARE DALLA VETTA – La famosa ‘manita’, che ha fatto da protagonista nel derby, oltre a dimostrare la superiorità sul campo dell’Inter, ha permesso di decretare il vertice della classifica di Serie A. E da lì, quindi, la squadra di Inzaghi saluta con la mano, ancora una volta, i cugini rossoneri. Anche se i nerazzurri in questo momento sono in alto, però, è giusto restare coi piedi per terra perché si è solo all’inizio di un lungo cammino. Dalla parte dell’Inter c’è il calendario, con avversari medio-piccoli da affrontare nelle prossime partite. Ma ci sono anche un’infinità di gare serrate, i fantasmi dello scorso campionato che ricordano di non sottovalutare nessuno e dei fuori programma che possono rivelarsi dei veri inconvenienti. Come l’infortunio di Marko Arnautovic negli ultimi minuti di Empoli-Inter, che lascia Inzaghi senza una delle sue fondamentali pedine di rotazione.