Inter, Chivu può sbloccare una pedina! Il punto sulla difesa

L’Inter guarda con attenzione a Giovanni Leone, il difensore del Parma è da tempo nel mirino delle grandi della Serie A. E intanto l’arrivo di Chivu potrebbe sbloccare la pedina.

SITUAZIONE – L’Inter continua a monitorare il mercato dei giovani talenti italiani e ha messo nel mirino Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 attualmente in forza al Parma. Il giovane, cresciuto nel vivaio del Padova e passato per la Sampdoria, ha esordito in Serie A con i ducali nel novembre 2024, distinguendosi per personalità e maturità nonostante la giovane età. Leoni ha attirato l’attenzione degli osservatori nerazzurri grazie a prestazioni solide, tra cui spicca quella contro la Juventus, dove ha annullato attaccanti del calibro di Vlahovic e Kolo Muani. Nonostante il recente rinnovo contrattuale con il Parma fino al 2029, l’Inter resta vigile sulla situazione, consapevole che il club emiliano potrebbe essere disposto a trattare in caso di offerte significative.

CARTA AD HOC – La concorrenza per il giovane talento è agguerrita, con club come Juventus, Milan e Napoli anch’essi interessati. Tuttavia, l’Inter spera di poter sfruttare i buoni rapporti con il Parma per anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei difensori più promettenti del panorama italiano. A questo si va ad aggiungere anche la carta ad hoc a disposizione dei nerazzurri, cioè Cristian Chivu. L’allenatore dell’Inter, che a breve sarà ufficializzato, ha fatto esordire lo stesso Leoni in quel di Parma. Da qui l’idea di seguirlo anche a Milano.