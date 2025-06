Nell’Inter di Chivu pure un altro del triplete: ecco chi sarà – Sky

L’Inter di Chivu inizia a prendere forma, per quanto riguarda il suo staff tecnico. Oltre ad Angelo Palombo, svelato pure un altro componente. Faceva parte dell’Inter tripletista di José Mourinho del 2010.

STAFF TECNICO – Presto nascerà l’Inter di Chivu come conformazione della rosa e come creatura tattica, ma prima nascerà quella legata al suo staff tecnico. Il tecnico rumeno nelle prossime ore diventerà ufficialmente un allenatore nerazzurro. Ha già firmato il contratto e si aspetta adesso solo il comunicato ufficiale. Nel nuovo staff nerazzurro, oltre a Chivu come capo allenatore, ci sarà anche un altro ex nerazzurro come Angelo Palombo che sarà il suo vice. Ma non solo. Resteranno, infatti, anche altri due preparatori dello staff vecchio di Simone Inzaghi: ossia Spinelli, preparatore dei portieri, e il tattico Cecchi. Ma come riferisce Sky Sport, durante l’edizione Calciomercato – L’Originale, ci sarà anche un membro che ha lavorato con José Mourinho nel 2010.

Rapetti nello staff della nuova Inter di Chivu: ex tripletista

EX DEL TRIPLETE – Ci sarà pure Stefano Rapetti come preparatore atletico della nuova Inter di Cristian Chivu. Ha lavorato nell’Inter del Triplete. Rapetti, nel complesso, ha lavorato nello staff nerazzurro dal 2009 al 2013. Tra le sue esperienze ci sono anche: Empoli, Sampdoria, Manchester United, Milan, Torino, Roma e Fenerbahce.