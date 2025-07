Inter, Chivu pianifica il ritiro: già due amichevoli in programma – CdS

Non solo mercato, ma anche programmazione. L’Inter, sotto la guida del nuovo tecnico Cristian Chivu, ha cominciato a definire nei dettagli l’estate nerazzurra, con un occhio alle prime tappe della preparazione precampionato.

INIZIO – Durante il recente summit tra l’allenatore e la dirigenza, oltre alle strategie in entrata e uscita, è stato fissato anche il giorno ufficiale del raduno, previsto per sabato 26 luglio. A partire da quella data, il gruppo si ricompatterà per dare il via alla nuova stagione. Si ritroveranno in particolare i calciatori reduci dal Mondiale per club, ovvero coloro che hanno prolungato la propria attività fino a fine giugno. Per gli altri, cioè chi ha concluso prima la stagione ed è andato in vacanza anticipatamente, il rientro al centro sportivo di Appiano Gentile potrebbe essere fissato già per il 21 o 22 luglio, così da iniziare con un piccolo anticipo i primi test fisici e atletici.

Inter, la preparazione estiva sarà fondamentale! Due amichevoli in programma

A LAVORO – Sul fronte delle amichevoli estive, Chivu e lo staff stanno lavorando per garantire un percorso graduale ma competitivo verso l’inizio della Serie A. Al momento sono due gli appuntamenti in fase di definizione. Il primo, che dovrebbe rappresentare la classica prova generale prima del debutto ufficiale, si dovrebbe giocare a Monza, probabilmente contro i biancorossi in un’amichevole tutta lombarda e dal buon valore tecnico. La seconda uscita, invece, potrebbe vedere l’Inter affrontare l’Olympiacos, formazione greca spesso protagonista nelle coppe europee e già avversaria in passato durante le preparazioni estive. Il calendario completo verrà ufficializzato nelle prossime settimane, ma l’intenzione è chiara: permettere al nuovo allenatore di iniziare il suo lavoro con tempi e ritmi corretti, senza lasciare nulla al caso. Un’estate importante, in cui Chivu potrà conoscere a fondo il gruppo e cominciare a trasmettere la sua idea di calcio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno