Inter, Chivu ci mette la sua mano! Si comincia – CdS

Cristian Chivu – scrive il Corriere dello Sport – prende in mano l’Inter: prime scelte forti, nuove idee tattiche e personalità per guidare la squadra verso un nuovo ciclo

PARTENZA – Dopo un avvio prudente durante il Mondiale per club, Cristian Chivu sta iniziando a lasciare un’impronta ben riconoscibile sulla nuova Inter. Il tecnico romeno, a un mese e mezzo dal suo arrivo, sta prendendo pieno possesso della squadra, come dimostrano le sue prime scelte di mercato e le decisioni tattiche, a partire dall’impostazione di un attacco a tre uomini. La richiesta diretta di Lookman è un chiaro segnale della sua volontà di voltare pagina rispetto al recente passato.

Chivu, al via la nuova stagione! Prime vere indicazioni

DIREZIONE – Il Mondiale negli USA ha rappresentato una fase di osservazione per Chivu, ma ora è lui a dirigere la trasformazione della squadra, in costante contatto con la dirigenza. Determinato ma anche aperto al confronto, ha già mostrato autorevolezza nella gestione del gruppo, come nel caso del chiarimento dopo la partita di Charlotte. Il suo obiettivo è costruire una squadra unita e ambiziosa, riporta il Corriere dello Sport, capace di ripartire con entusiasmo e mentalità vincente. Nonostante la scarsa esperienza nella massima serie, Chivu punta su personalità, visione e un rapporto solido con giocatori chiave come Lautaro. Il percorso non sarà semplice, ma la base per aprire un nuovo ciclo all’Inter sembra esserci tutta.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia