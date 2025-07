Inter, Chivu lascia la sede: due ore di summit! La situazione

Summit infinito: è durato oltre le due ore l’incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza dell’Inter. L’allenatore nerazzurro è arrivato nel tardo pomeriggio in sede per avere un primo contatto diretto con la dirigenza e dedicarsi al mercato.

FINE – Cristian Chivu ha salutato tutti in sede Inter e dopo due ore e venti di colloqui ha lasciato viale della Liberazione in auto. L’allenatore dei nerazzurri, dopo il lungo impegno negli Usa, ha avuto oggi il vero e proprio summit con la dirigenza per dedicarsi al mercato. L’Inter, oltre agli acquisti già comunicati, è al lavoro per altre pedine. L’idea è sempre quella di chiudere per un centrocampista, un difensore e un attaccante di rilievo. Nei prossimi giorni ci sarà una seconda puntata in sede, in attesa che i calciatori rientrino ad Appiano Gentile dopo il venti di luglio.