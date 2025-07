Inter, l’Era Chivu inizia col battesimo azzurro: visita speciale al raduno! – TS

L’Inter torna al lavoro per preparare la nuova stagione. Durante il primo giorno del raduno è attesa una visita importante che interessa il mondo azzurro.

RIPRESA – È finalmente arrivato il giorno dell’inizio del raduno dell’Inter. Questa mattina il gruppo di Cristian Chivu si troverà ad Appiano Gentile per iniziare ufficialmente i lavori in vista della nuova stagione. I cancelli del centro sportivo, in realtà, si sono già aperti da mercoledì, accogliendo alcuni calciatori infortunati e Ange-Yoan Bonny. Quest’oggi, però, sarà il momento anche degli altri nerazzurri, capitanati dal nuovo allenatore che è comparso già da un paio di giorni alla Pinetina. Come informa il quotidiano sportivo TuttoSport, il primo giorno di raduno dell’Inter presenterà una sorpresa legata al mondo azzurro.

Inter, al via il raduno: una visita d’eccezione attesa al primo giorno di raduno!

LA PRESENZA – A fare visita all’Inter, durante il primo giorno di raduno, sarà il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso. Eletto allenatore azzurro da circa un mese, dopo le dimissioni di Luciano Spalletti, il nuovo tecnico degli azzurri farà la propria comparsa ad Appiano Gentile per inaugurare il ritiro estivo dei ragazzi di Cristian Chivu. Sarà l’occasione per Gattuso di vedere dal vivo i numerosi azzurri con cui dovrà lavorare da vicino nel corso dell’anno.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini