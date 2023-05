Inter, si chiude il trittico pre Manchester City. Torino test non banale

L’Inter chiude il suo campionato sfidando il Torino. I granata puntano la Conference League. Ottimo test prima di sfidare il titanico Manchester City a Istanbul

ULTIMO ANTIPASTO − L’Inter si appresta a chiudere il sipario di questo campionato. Sabato alle 18.30, i nerazzurri sfideranno il Torino nell’ultima giornata. Un ultimo test match prima di volare a Istanbul per affrontare il mostro Manchester City nella finale di Champions League. Juric ovviamente non è Guardiola, né tantomeno Sanabria e Ilic sono Haaland e De Bruyne. Ma incontrare il Toro prima di sfidare la squadra più forte del mondo non è assolutamente un antipasto banale. I granata giocano un calcio dal ritmo elevato e con precise caratteristiche: pressing asfissiante, marcatura uomo contro uomo e una certa dose di spregiudicatezza. Praticamente la fotocopia o quasi delle ultime avversarie incontrate dall’Inter: Fiorentina in finale di Coppa Italia e Atalanta sabato scorso. Dunque, Viola, Dea e Toro può definirsi un buon trittico in vista dell’euro-partita di Istanbul.

MOTIVAZIONI ELEVATE − Oltre alle caratteristiche interessanti della squadra di Juric, l’Inter affronterà un Torino per nulla demotivato. I granata, infatti, si giocano praticamente l’accesso alla prossima Conference League. Al momento, il Toro è ottavo in classifica, al pari della Fiorentina (finalista di Conference) e a +1 e +2 rispettivamente dal Monza di Palladino e dal Bologna di Thiago Motta. Ipoteticamente, mantenendo l’ottava posizione e sperando nell’esclusione dalle coppe europee della Juventus, il Torino potrebbe il prossimo anno giocare la terza competizione Uefa. Per l’Inter è un motivo in più per preparare bene la partita anche in ottica Istanbul. Ciò permetterà ai ragazzi di Inzaghi di tenere alta l’asticella della tensione e della concentrazione, evitando di scendere in campo a mo’ di partitella del giovedì.

WARM-UP − Tutte considerazioni che farà Simone Inzaghi. Ovviamente in quel di Torino, il tecnico nerazzurro girerà nuovamente i suoi giocatori. Non tutti i big riposeranno. Per tanti titolari, la gara di sabato sarà una sorta di warm-up prima del GP di Istanbul. Dunque, gente come Barella, Dimarco o anche Lautaro Martinez probabilmente sarà in campo dal 1′. Il vero grande dubbio rimane l’attacco: vista la panchina contro l’Atalanta, Dzeko dovrebbe rilevare Lukaku. Ballottaggio che rimarrà aperto per tutta la settimana successiva in ottica Manchester City.