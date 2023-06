Inter-Chelsea, ad oggi nessun colloquio per Onana − Sky

L’Inter lavora sul mercato (vedi QUI) e, secondo Sky Sport, nell’incontro svolto con il Chelsea non si è parlato di André Onana come molti si sarebbero aspettati. Il portiere per Simone Inzaghi resta un intoccabile tra i big (vedi QUI).

NESSUN COLLOQUIO − Secondo quanto reso noto da Sky Sport, ad oggi tra Inter e Chelsea non c’è stato nessun colloquio per André Onana. Piero Ausilio ha incontrato i Blues ma non si è parlato dell’estremo difensore dell’Inter. Dal canto suo, Simone Inzaghi non vuole rinunciare assolutamente a lui, intoccabile tra i big.