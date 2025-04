Inter, la Champions League ti fa… Ricca! Tra incassi attuali e in prospettiva

L’Inter è fiera dei risultati sportivi ma guarda anche – e giustamente – alla parte economica. Ecco quanto incassa e può ancora ottenere dal percorso in Champions League.

CUORE E RICAVI – Non c’è niente di meglio che vedere la propria squadra del cuore trionfare, soprattutto in ambito europeo. Questo è ciò a cui stanno pensando attualmente i tifosi nerazzurri, che festeggiano l’accesso alla semifinale di Champions League di un’Inter stremata ma stoica. Il doppio successo contro il Bayern Monaco ai quarti di finale conclusisi ieri sera a San Siro restituisce l’immagine di una squadra compatta e determinata, che guarda al futuro partita dopo partita, competizione per competizione. Ma l’orgoglio sportivo non è l’unico elemento al quale guardare dopo aver strappato il pass per la semifinale di Champions League. A voler fare i “materialisti”, infatti, c’è anche il fattore economico da non dimenticare.

Inter, ecco quanto ricavi con la Champions League. Prospettiva interessante!

CHE NUMERI – La Champions League fa l’Inter bella sì, ma anche ricca. La qualificazione alle semifinali, in scena tra la fine di aprile e l’inizio di maggio contro il Barcellona, permette al club di Viale della Liberazione di incassare un bonus di 15 milioni di euro. Con questa somma i nerazzurri, attualmente, arrivano a un totale di premi UEFA ricavati dalla competizione che ruota intorno ai 115 milioni. A questo, ovviamente, si aggiungerà anche il ricavato della semifinale di ritorno prevista a San Siro, con un incasso previsto certamente in doppia cifra. C’è realtà, poi, ma c’è anche la prospettiva. Se l’Inter dovesse arrivare in finale di Champions League otterrebbe altri 18,5 milioni e se, addirittura, riuscisse a conquistare l’ambitissimo trofeo, ne guadagnerebbe complessivamente 25. Il totale di tutto farebbe 140 milioni di euro, tutti nelle casse nerazzurre. Una cifra, questa, che non solo permetterebbe all’Inter di pareggiare il bilancio per l’esercizio di chiusura per prossimo 30 giugno, ma che – insieme ai ricavi aggiuntivi – aiuterebbe anche a chiudere in positivo e a prospettare un mercato con i fiocchi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno