Inter, cercasi nuovo centrocampista: 4 nomi! Uno costa tanto − TS

L’Inter non ha ancora finito il suo mercato. A centrocampo, Inzaghi necessita di un giocatore fisico e muscolare. Sul taccuino spuntano quattro nomi

LISTA − A quanto pare il futuro di Stefano Sensi rimane più fuori che dentro il mondo Inter. Inzaghi, una volta partito Roberto Gagliardini, è alla ricerca di un nuovo centrocampista fisico e muscolare, che possa far fronte all’evidente divario di centimetri tra gli attuali CC presenti in rosa. Quattro nomi sul taccuino: Lucas Gourna-Douath, Ndombele, Barak e Maggiore. Il primo costa più di tutti: ci vogliono circa 20 milioni di euro per strapparlo al Salisburgo. Più abbordabili gli altri tre. Ndombele è in uscita dal Tottenham dopo essersi laureato campione d’Italia col Napoli; per Barak, i rapporti con la Fiorentina non sono proprio idilliaci. Maggiore piace invece sin dai tempi della sua militanza allo Spezia.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini