Inter, un centrocampista olandese nel mirino! C’è anche la Roma – De Telegraaf

L’Inter ha messo nel mirino un giovane centrocampista del Twente. Tra i tanti nomi per la prossima estate, spunta anche il suo nome sul taccuino di Marotta come fa sapere il De Telegraaf

MERCATO – Mentre l’Inter in campo ha tre competizioni da seguire, in viale della Liberazione si pensa anche al mercato estivo. Come riportano dall’Olanda – De Telegraaf – anche l’Inter, insieme a Roma e Feyenoord, hanno messo nel mirino il giovane Sem Steijn, trequartista dell’FC Twente e autore di 23 gol in Eredivisie.

Inter, piccolo investimento per un nuovo gioiello

CIFRE – Sempre secondo il portale olandese, il club di casa ha già presentato un’offerta ufficiale al Twente, ma la presenza delle due italiani potrebbe complicare i piani al Feyenoord. Al momento né Inter né Roma avrebbero presentato offerte ufficiali ma hanno messo il giovane olandese nel mirino per la prossima estate. Nel suo contratto sarebbe presente anche una clausola rescissoria di dieci milioni di euro, una cifra accessibile per l’Inter per provare a strappare alla concorrenza il centrocampista classe 2001.