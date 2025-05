Inter, c’è la data scudetto! Ecco il giorno designato – TS

Inter e Napoli si preparano all’ultima gara di campionato con qualche preoccupazione di troppo rispetto alla data in cui si giocheranno gli ultimi 90′ minuti della stagione.

DATA – Lo scudetto potrebbe decidersi con un turno anticipato: l’ipotesi più concreta è che Napoli-Cagliari e Como-Inter si giochino venerdì. La Lega Serie A ufficializzerà oggi orari e calendario dell’ultima giornata in un consiglio straordinario. La salvezza già ottenuta dal Cagliari agevola le cose: l’Inter vorrebbe giocare il prima possibile per preparare al meglio la finale di Champions League, ma il venerdì sembra il massimo compromesso accettabile per De Laurentiis e Conte.

Inter, idea spareggio! Si cambia tutta l’ultima giornata

SPAREGGIO – In caso di spareggio scudetto, l’eventuale data sarebbe lunedì, soluzione che non piace a Marotta (presente al consiglio senza diritto di voto) e nemmeno alla Lega, che considera l’Inter rappresentante dell’Italia in Europa. Il Viminale, intanto, preferirebbe l’Olimpico al Meazza come sede dello spareggio. Se si sceglierà quella sede, e dato l’incrocio tra Lazio-Lecce per Europa e salvezza, l’intera giornata potrebbe disputarsi sabato sera.