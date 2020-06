Inter, Cavani ‘spinge’ Morata da Conte? Fattibilità e costi dell’affare – TS

Dopo aver fatto trapelare il nome di Andrea Belotti (nell’edizione di ieri), “Tuttosport” lancia una clamorosa indiscrezione: l’Inter potrebbe fiondarsi su Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Conte stravede per lo spagnolo

IN AND OUT – Gli incastri del mercato spalancano una nuova pista per l’attacco dell’Inter. L’indiscrezione è targata “Tuttosport”: secondo il quotidiano torinese, l’arrivo a Madrid, sponda Atletico, di Edinson Cavani potrebbe spingere Alvaro Morata verso Antonio Conte. I due hanno già lavorato insieme ai tempi del Chelsea e questo aumenta l’ottimismo per la buona riuscita dell’affare. Morata rappresenta un partner decisamente compatibile con Romelu Lukaku, qualora la trattativa per Lautaro Martinez con il Barcellona dovesse effettivamente andare in porto.

INCASTRI – L’idea affascina, anche perché il clamoroso ritorno in Italia di Morata sarebbe un semi-sgarbo alla Juventus, club al quale Alvaro resta molto legato. Per strapparlo ai “Colchoneros” serve un’offerta adeguata, che consenta al club di Diego Simeone di completare il pagamento del calciatore al Chelsea di Roman Abramovich. I pezzi del puzzle-Morata, seppur ancora embrionale, potrebbero incastrarsi proprio grazie al gran rifiuto di Cavani. Per il ‘Matador’ è già pronto un ricco triennale da svincolato nella capitale spagnola. All’ex Napoli è stato promesso un ruolo da protagonista indiscusso, ed è per questo che Morata potrebbe veder ridotte le sue apparizioni in campo. Conte e l’Inter proveranno a convincerlo.

MATRIMONIO? – Dopo i ‘no’ di Dries Mertens e Timo Werner, l’Inter continua a guardarsi intorno e Morata intriga parecchio. Le difficoltà dell’operazione si scontrano anche con la scelta di vita, fatta da Morata dopo l’esperienza al Chelsea: a Madrid il calciatore sta benissimo, nonostante il fascino di Milano potrebbe intrigare perfino la sua compagna Alice Campello (modella e fashion blogger). In più, Antonio Conte potrebbe giocare un ruolo chiave nella definizione di un acquisto che, per ora, resta soltanto una pallida ipotesi.

Fonte: Tuttosport