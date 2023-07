Inter, capitano da scegliere: in lizza Lautaro Martinez ed altri due – Sky

L’Inter, dopo gli addii di Handanovic, Skriniar e Brozovic, deve scegliere il nuovo capitano. Secondo quanto riportato da Sky Sport in lizza, oltre a Lautaro Martinez, altri due

CAPITANO – L’Inter presto dovrà scegliere il nuovo capitano della squadra. Gli addii di Handanovic, Skriniar e Brozovic hanno reso ‘vacante’ la carica. In lizza, secondo Sky Sport, c’è sicuramente Lautaro Martinez. Ma l’argentino non è il solo. Le ultime da Matteo Barzaghi: «Lautaro Martinez, con Correa, è qui in ritiro a sudare ed a faticare. È un piccolo segnale: senza Handanovic, Brozovic, D’Ambrosio che erano in vantaggio per l’anzianità sulla fascia da capitano adesso è lui il candidato forte per diventare il capitano dell’Inter. I giocatori che adesso hanno più presa sono lui, Barella indicato da molti come futuro capitano e lo stesso Dimarco che si è affermato l’anno scorso ma che è all’Inter da quando aveva 8 anni. Per cui ci sono dei calciatori che possono aspirare a prendere l’eredità di Handanovic».