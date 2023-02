Inter canta Sanremo 2023: vince D’Ambrosio! Ecco la classifica finale

Sanremo 2023 è finito con l’esito forse più scontato possibile. L’evento musicale più atteso dell’anno in Italia, curato dall’interista Amadeus nei panni di Direttore Artistico, vede la vittoria del classe ’88 Marco Mengoni. La canzone vincitrice nel format “Inter canta Sanremo 2023” è stata associata al coetaneo Danilo D’Ambrosio, vincitore della “competizione” nerazzurra parallela. Di seguito la classifica finale completa con l’aggiunta degli accoppiamenti interisti

Il podio finale del Festival di Sanremo 2023

1. Marco Mengoni ft. Danilo D’Ambrosio – “Due vite”

2. Lazza ft. Kristjan Asllani – “Cenere”

3. Mr. Rain ft. Simone Inzaghi – “Supereroi”

Le due vite di D’Ambrosio come Mengoni

INTER CANTA SANREMO 2023 – L’associazione tra l’interista Danilo D’Ambrosio e la canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023, intitolata “Due vite“, riguarda l’amore del numero 33 dell’Inter per i colori nerazzurri. Una vita dedicata all’Inter da calciatore, l’altra da uomo-spogliatoio. In un periodo storico senza bandiere, in cui si fatica ad affidare la fascia di capitano, l’esempio di D’Ambrosio è visto positivamente. Il contratto è in scadenza a fine stagione ma non esiste il pericolo “tradimento”, perché la possibilità di rinnovare verrà affrontata senza ansie. La vita nerazzurra di D’Ambrosio al momento è destinata a terminare il 30 giugno 2023 ma due vite per l’Inter, come insegna lo stesso Mengoni, non sono utopia per continuare insieme: “… Forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo ma se voglio ti prendo…”.

Il resto della classifica Top-10 all’Ariston

4. Ultimo ft. Alessandro Bastoni – “Alba”

5. Tananai ft. Lautaro Martinez – “Tango”

6. Giorgia ft. André Onana – “Parole dette male”

7. Madame ft. Javier Zanetti – “Il bene nel male”

8. Rosa Chemical ft. Matteo Darmian – “Made in Italy”

9. Elodie ft. Denzel Dumfries – “Due”

10. Colapesce Dimartino ft. Samir Handanovic – “Splash”

Sanremo 2023 dalla 11ª alla 28ª posizione

11. Modà ft. Roberto Gagliardini – “Lasciami”

12. Gianluca Grignani ft. Federico Dimarco – “Quando ti manca il fiato”

13. Coma_Cose ft. Milan Skriniar – “L’addio”

14. Ariete ft. Steven Zhang – “Mare di guai”

15. LDA ft. Stefan de Vrij – “Se poi domani”

16. Articolo 31 ft. Romelu Lukaku – “Un bel viaggio”

17. Paola & Chiara ft. Nicolò Barella – “Furore”

18. Leo Gassmann ft. Alex Cordaz – “Terzo cuore”

19. Mara Sattei ft. Hakan Calhanoglu – “Duemilaminuti”

20. Colla Zio ft. Joaquin Correa – “Non mi va”

21. I Cugini di Campagna ft. Henrikh Mkhitaryan – “Lettera 22”

22. gIANMARIA ft. Marcelo Brozovic – “Mostro”

23. Levante ft. Edin Dzeko – “Vivo”

24. Olly ft. Raoul Bellanova – “Polvere”

25. Anna Oxa ft. Robin Gosens – “Sali (Canto dell’anima)”

26. Will ft. Francesco Acerbi – “Stupido”

27. Shari ft. Valentin Carboni – “Egoista”

28. Sethu ft. Dalbert – “Cause perse”

Inter canta Sanremo 2023 – Tutti i partecipanti

Qui le informazioni per conoscere tutti gli accoppiamenti divisi in gruppi: uno, due, tre e quattro. Insomma, vi soddisfa la classifica finale di Sanremo 2023? Sia quella reale sia soprattutto quella interista? Ad esempio, vi aspettavate la vittoria del duo D’Ambrosio-Mengoni? Inoltre, alla fine qual è (stato) l’abbinamento nerazzurro preferito tra tutti quelli proposti? Fatecelo sapere nei commenti sui nostri canali social. E preparatevi già da ora alla prossima edizione! #InterCantaSanremo2023

NB: “Inter canta Sanremo 2023” non è minimamente collegato a FC Internazionale né al Festival di Sanremo ma è semplicemente un’iniziativa di Inter-News.it per omaggiare l’evento. Le associazioni auto-ironiche tra gli artisti in gara con le rispettive canzoni e gli interisti sono state effettuate a priori sulla base del titolo, quindi senza conoscere i testi né i significati degli stessi.