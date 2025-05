Inter, in campo il vice! Ma non è il solo: stessa cosa a Napoli – TS

Oggi va in scena, per Napoli e Inter, l’ultima giornata di Serie A. In campo però, sia a Como che al Maradona, scenderanno in campo i vice allenatori. Conte e Inzaghi saranno relegati in tribuna, spiega Tuttosport.

VICE – In un campionato imprevedibile e ricco di colpi di scena, anche l’ultima giornata riserva un fatto singolare: a guidare Napoli e Inter verso lo scudetto non saranno i tecnici titolari, ma i loro vice. Sia Simone Inzaghi che Antonio Conte sono stati espulsi nell’ultimo turno di campionato, entrambi protagonisti di episodi accesi nei minuti finali delle rispettive partite. Inzaghi è stato allontanato al 43’ del secondo tempo durante una protesta per un intervento su Bisseck, mentre Conte ha perso la calma a Parma, arrivando a discutere animatamente con un collaboratore dello staff avversario. In entrambi i casi. Così, nell’ultima e decisiva sfida, gli allenatori dovranno osservare dalla tribuna, lasciando la guida delle squadre ai loro vice: Cristian Stellini e Massimiliano Farris.

Napoli-Inter, una sfida dietro le quinte

INSIEME – Entrambi hanno vissuto a lungo all’ombra dei rispettivi tecnici, condividendo con loro anni di lavoro e successi. In particolare, Farris affianca Inzaghi dal 2014, dai tempi della Primavera della Lazio, proseguendo poi il percorso alla guida della prima squadra e infine all’Inter. Massimiliano Farris, storico vice di Simone Inzaghi, ha già sostituito il tecnico nerazzurro in due occasioni durante questa stagione. Ora, con Inzaghi squalificato, toccherà ancora a lui guidare l’Inter in una partita decisiva. Farris condivide con Inzaghi un lungo percorso professionale iniziato nel 2014. Diversa la traiettoria di Cristian Stellini, il vice di Antonio Conte. I due si conobbero nel 2010 e, dopo una pausa dovuta a vicende personali di Stellini, si sono ritrovati nel 2019 all’Inter e poi al Tottenham. Entrambi i vice ora saranno protagonisti nella sfida più importante della stagione, costretti a uscire dall’ombra proprio nel momento cruciale.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati