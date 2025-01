Inter tra campo e mercato! Domenica il Lecce | Inter Chat Live

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 con Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Tra il campo e il mercato, l’Inter lavora in vista della trasferta di Lecce di domenica pomeriggio.

IN VIDEO − L’Inter è attesa dalla sfida contro il Lecce di domenica 26. I nerazzurri sono attesi da un confronto non scontato, stante l’impatto positivo che Marco Giampaolo ha avuto sulla panchina dei salentini. Oltre al discorso relativo al campo, i meneghini sono anche impegnati sul fronte del mercato, con Tomas Palacios che potrebbe essere ceduto in prestito al Monza in funzione di un suo maggiore minutaggio fino all’estate. Di questo e tanto altro si parlerà nell’appuntamento di oggi con Inter Chat Live. Vi aspettano Romina Sorbelli in conduzione, il caporedattore Davide Conzales e la redattrice Alessia Gentile.

Inter Chat LIVE: tutte le info

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione di Inter Chat LIVE e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e Twitch (segui il canale) più l’ultima novità WhatsApp (iscriviti al canale).