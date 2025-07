L’Inter in campo il 3 agosto per il test in famiglia: ecco la ‘rivale’ – Sky

L’Inter domenica 3 agosto giocherà un test in famiglia per valutare un po’ il lavoro della prima settimana di raduno. Ecco con quale formazione nerazzurra giocherà.

TEST IN FAMIGLIA – Sabato 26 luglio, l’Inter di Cristian Chivu avvierà ufficialmente i motori per il raduno ufficiale. In realtà, il pre-ritiro è iniziato già ieri, con i quattro infortunati, Calhanoglu, Bisseck, Zielinski e Pavard, più Bonny al centro sportivo di Appiano Gentile per iniziare i primi lavori in palestra. Tra due giorni, arriverà il resto della compagnia per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. L’Inter, da sabato al 25 agosto (giorno del debutto ufficiale in campionato contro il Torino), disputerà tre amichevoli (clicca qui per conoscere avversarie e date). Ma domenica 3 agosto, quindi, ad una settimana dall’inizio dei lavori ci sarà un test in famiglia. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, il test sarà contro la neonata Inter U23.

Inter contro Inter Under-23: il test in famiglia non banale

NEONATA – Si tratta di un test comunque non banale tra la nuova squadra di Cristian Chivu e la nuova squadra di Stefano Vecchi, ossia la seconda squadra della Beneamata, che militerà nel campionato di Serie C (vedi comunicato). Entrambi gli allenatori vorranno già vedere qualcosina ambo le parti. Sarà una stagione molto importante.