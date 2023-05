Inter, cambia qualcosa sulla fascia destra senza Leao? Soluzioni

L’Inter si affaccia ormai alla partita con il Milan, in programma questo mercoledì alle 21 a San Siro ovviamente. Rafael Leao è in dubbio, come giocheranno sulla fascia destra i nerazzurri?

IPOTESI – Si tratta di un’ipotesi, ma si fa sempre più concreta. L’assenza di Rafael Leao è molto probabile, il fatto che oggi non si alleni con il gruppo è un chiaro segnale. Il calciatore portoghese proverà domani in rifinitura, ma il recupero è difficile. Oggi è la vigilia di Milan-Inter e i dubbi di formazione sono ormai pochi per entrambi gli allenatori. Una domanda che ci si pone è: chi giocherà sulla fascia destra nerazzurra senza il pericolo Leao? La risposta è semplice, anche perché le soluzioni sono poche a causa della situazione di Milan Skriniar. Lo slovacco è out da diverse settimane, Matteo Darmian è perciò obbligato a giocare nella difesa a tre. Più alto ci sarà Denzel Dumfries, che riproporrà la sfida clou degli ultimi due anni con Theo Hernandez.

Inter, precedenti sulla fascia

RISULTATI – La fascia destra orfana di Skriniar non sembra aver subito il contraccolpo negli ultimi mesi. Darmian si è adattato perfettamente al nuovo ruolo, l’ennesimo. Ha giocato 24 partite su 28 da titolare da quando è ripreso il campionato a gennaio e sembra non esistere riposo per lui. Solo contro l’Empoli il 23 aprile è rimasto in panchina per 90 minuti, in quell’occasione Romelu Lukaku ha risolto con una doppietta e l’assist per Lautaro Martinez. Denzel Dumfries invece dopo un inizio di 2023 disastroso, tra l’autogol di Monza e le prestazioni imbarazzanti fornite, è tornato a giocare con maggiore fiducia. L’esterno è stato decisivo sia con il Porto che con il Benfica, soprattutto in fase difensiva. Con la Roma invece un suo movimento in verticale e il successivo cross preciso sul secondo palo ha permesso all’Inter di sbloccare la partita e vincere con scioltezza la gara. Con o senza Leao perciò la fascia sarà questa.