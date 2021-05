Le novità per l’Inter non sono ancora finite. La proprietà Suning, dopo aver ottenuto il finanziamento dal fondo statunitense Oaktree, ha visto cambiare la maggioranza del Club, almeno a livello di entità della società controllata. Questo emerge nell’introduzione dei documenti pubblicati oggi dall’Inter (vedi articolo)

CATENA DI CONTROLLO – “L’Inter è di proprietà di Grand Tower S.à r.l. (68,55%), International Sports Capital S.p.A. (31,05%) e altri azionisti di minoranza (0,40%). Il nostro azionista di maggioranza diretto Grand Tower è una nuova entità creata nell’ambito del piano di finanziamento chiuso a livello di azionisti il ​​20 maggio 2021 ed è interamente di proprietà di un’altra nuova entità, Grand Sunshine S.à rl, che è interamente controllata da Great Horizon S.à rl. Great Horizon fa parte di Suning Holdings Group Co., Ltd., un gruppo aziendale cinese con attività in una varietà di settori. International Sports Capital è di proprietà di LionRock Capital, un investitore esperto di private equity con sede a Hong Kong”. Questa è la grossa novità annunciata dall’Inter stessa come conseguenza del finanziamento di Oaktree Capital Management, che quindi fa cambiare la catena di controllo del Club nerazzurro. Si resta in Lussemburgo, passando però da Great Horizon a Grand Tower, che restano comunque legate a Suning. Resta al suo posto anche LionRock con le quote di minoranza, per il momento.