Inter, Caicedo ad Appiano ma non ancora ufficiale: ecco cosa manca – Sky

L’Inter oggi ha accolto Caicedo ma anche la squalifica di Barella, che salterà la doppia sfida di Champions League con il Liverpool (vedi articolo). Tornando al neo attaccante nerazzurro, Paventi in diretta su Sky Sport 24 spiega cosa manca per l’ufficialità

ULTIMI DETTAGLI – L’Inter di Simone Inzaghi perde Nicolò Barella per la doppia sfida degli ottavi di Champions League con il Liverpool. Andrea Paventi conferma che il club nerazzurro non farà ricorso: «L’Inter sperava fosse una giornata sola di squalifica per Barella, ma nessuno aveva escluso potessero essere due. Bisognerà leggere le motivazioni ma in ogni caso l’Inter non farò ricorso. Inzaghi dalla prossima settimana dovrà pensare a delle soluzioni, non per il campionato ma per la doppia sfida con il Liverpool sicuramente sì. Per quanto riguarda il momento attuale, Robin Gosens tornerà solo dopo la metà di febbraio mentre per l’ufficialità di Felipe Caicedo bisognerà limare gli ultimi aspetti burocratici. Non si sa se il club ce la farà entro stasera oppure domani».