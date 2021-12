Inter-Cagliari, si rivede de Vrij dal 1′. Chance da titolare per Sanchez – SM

Inter-Cagliari è in programma questa sera alle 20:45. Per la sfida di San Siro Inzaghi dovrebbe affidarsi a Sanchez dal 1′ in coppia con Lautaro Martinez. Le ultime da SportMediaset

LE SCELTE – Inter-Cagliari è in programma questa sera. Partita che diventa fondamentale per gli uomini di Inzaghi che, con una vittoria, andrebbero al primo posto solitario in classifica. Per la sfida di San Siro il tecnico ritrova de Vrij al centro della difesa: con lui, a completare il reparto davanti ad Handanovic, ci saranno Skriniar e Bastoni. A centrocampo confermati Brozovic, Barella e Calhanoglu, con Dumfries e Perisic sugli esterni. In attacco chance dal 1′ per Sanchez in coppia con Lautaro Martinez.