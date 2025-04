Inter, col Cagliari buoni segnali offensivi: Inzaghi può contare su: «Tutti»!

Dalla sfida col Cagliari arrivano importanti risposte da tutto il reparto offensivo. In questo folle finale di stagione Simone Inzaghi ritrova tutte le soluzioni possibili.

SEGNALI OFFENSIVI – L’Inter archivia anche la trentaduesima giornata di campionato, rispondendo al Cagliari con tre gol che le permettono di arrivare alla sfida di Champions League di mercoledì con la mente leggera e l’umore più alto. Ma, soprattutto, la squadra di Simone Inzaghi si prepara al ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco sapendo di poter contare su un reparto offensivo quasi completamente rigenerato. Se in alcuni momenti della stagione, infatti, i due titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno dato segnali di stanchezza e di calo fisico, con la complicità della semi-assenza delle punte “alternative”, adesso la situazione sembra completamente cambiata.

TUTTI – Come ribadito da Simone Inzaghi nella conferenza stampa al termine di Inter-Cagliari: «Abbiamo bisogno di tutti, non lascio indietro nessuno. Da qui alla fine ci sarà bisogno di tutti quanti, sapendo che giocheremo sempre e comunque. Ci servirà tantissima voglia e forza». Quei “Tutti”, in riferimento al reparto offensivo, adesso ci sono.

L’attacco risponde a Inzaghi: adesso l’Inter è al completo!

LE CERTEZZE – Lautaro Martinez con la realizzazione contro il Cagliari raggiunge quota venti gol in stagione, e si conferma la costante offensiva nerazzurra. Marcus Thuram, che ieri è subentrato solo nel secondo tempo di San Siro, non ha reso come avrebbe dovuto, ma resta il fedele titolare sul quale Inzaghi sa di poter contare praticamente sempre. L’infortunio del mese di febbraio ha compromesso la condizione fisica dell’ultimo periodo, nel quale comunque si è reso protagonista con l’assist a Monaco e poco prima col gol a Parma.

RITROVATO – Ma le risposte positive per Inzaghi adesso arrivano soprattutto dalle seconde linee, che troppo spesso si sono “nascoste” alle spalle dei titolarissimi. Marko Arnautovic risale in cattedra, dimostrando di poter ancora essere un calciatore essenziale. Ogni volta che l’austriaco parte titolare sforna un gol per la sua Inter, acquisendo sempre più fiducia. Anche col Cagliari, dov’è partito titolare, l’attaccante si è fatto vedere sul pezzo, portando a casa anche un assist, oltre alla rete dell’1-0.

CONTRIBUTO E RIENTRO – Buone notizie anche da Joaquin Correa che, seppur non decisivo in termini di numeri sotto porta, riesce comunque a dare il proprio contributo alla manovra nerazzurra. Lo stesso mister Inzaghi lo ha voluto sottolineare al termine della gara contro il Cagliari, dicendo: «Correa quando entra fa sempre il suo, anche oggi secondo me è stato molto bravo». Infine, c’è Mehdi Taremi, rimasto ai box per quattro partite subito dopo la sosta per le Nazionali. Il mister piacentino fa sapere che è l’iraniano, ieri in panchina, è tornato finalmente disponibile. Arriva, dunque, un’altra soluzione offensiva in più in vista di questo folle finale di stagione dell’Inter.