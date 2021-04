Inter-Cagliari, Sanchez scalpita: Lautaro Martinez a riposo? La probabile

Inter-Cagliari è in programma domani alle 12:30. Conte, in conferenza stampa, non si sbottona troppo sugli 11 che scenderanno in campo contro i rossoblù. Ma con l’Inter alla terza partita in 8 giorni potrebbero vedersi dei cambi

LA PROBABILE – Inter-Cagliari è in programma domani alle 12:30. La squadra di Conte vuole proseguire al meglio la corsa allo scudetto. Il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di far ruotare qualche uomo, visto il tour de force della squadra nell’ultima settimana. Sicuri del posto Bastoni e Brozovic, assenti contro il Sassuolo per squalifica. Il dubbio più grande è a centrocampo: in assenza di Barella Vecino, Sensi e Gagliardini si candidano per una maglia da titolare, con l’ex Atalanta leggermente avanti nel ballottaggio rispetto ai compagni. Corsie esterne affidate ad Hakimi e Young, insediato però da Darmian, autore di un’ottima prova contro il Sassuolo. In attacco Sanchez scalpita per un posto fra i titolari: Lautaro Martinez potrebbe lasciare il posto al cileno che farebbe coppia con l’inamovibile Lukaku.