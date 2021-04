Inter-Cagliari, Sanchez dal 1′? Gagliardini favorito: la probabile formazione

Inter-Cagliari, Antonio Conte a centrocampo dovrà fare a meno di Nicolò Barella squalificato. In tre per una maglia, ma Roberto Gagliardini sembrerebbe essere in vantaggio. In attacco invece una possibile sostituzione.

LA PROBABILE – Inter-Cagliari, Antonio Conte riabbraccia Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic, tornati dalla squalifica. Non ci sarà invece Nicolò Barella, quindi di fatto il tecnico italiano dovrà fare a meno ancora di un centrocampista titolare. Al suo posto in tre si giocano una maglia: Roberto Gagliardini, Matìas Vecino e Stefano Sensi. Quest’ultimo ieri sembrava essere in vantaggio sugli altri, mentre l’uruguaiano non ha ancora una condizione ottimale. Ecco perché come contro il Sassuolo, potrebbe tornare a giocare titolare ancora Roberto Gagliardini. Tutto invariato tra porta e centrocampo, confermato anche Ashley Young sulla fascia sinistra vista l’assenza di Ivan Perisic. In attacco invece una possibile novità: nuova chance per Alexis Sanchez al posto di Lautaro Martinez. Il tecnico sta ancora ragionando su questa possibile novità, ma dopo le parole di apprezzamento nei confronti del cileno dopo Inter-Sassuolo, tutto fa pensare a una nuova chance dal 1′ in coppia con Romelu Lukaku. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.