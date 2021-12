Inter-Cagliari, quanti volti noti domani al Meazza. Ben cinque ex tra i sardi

Inter-Cagliari sarà il match della diciassettesima giornata per la squadra di Inzaghi. Contro i sardi, i nerazzurri sfideranno ben cinque ex

RIMPATRIATA − Inter-Cagliari chiuderà la domenica di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.45. I nerazzurri sono a caccia del riscatto dopo il KO di Madrid e soprattutto non vogliono arrestare la loro importante scalata in campionato. Al Meazza, arriva un Cagliari pieno zeppo di volti già noti. La squadra sarda, infatti, con ben cinque tesserati (quattro giocatori e l’allenatore) con un passato tra le fila nerazzurre. Si tratta del club con cui l’Inter condivide il maggior numero di ex, peraltro domani, tutti convocati. Quattro di questi saranno o comunque potrebbe scendere in campo: Diego Godin, Dalbert, Gabriele Zappa e Keita Balde. L’altro, invece, li osserverà dalla panchina, ovvero Walter Mazzarri.

BILANCIO OK − In Inter-Cagliari, i sardi saranno la penultima squadra che l’Inter affronterà con ex contro (l’ultima sarà la Salernitana venerdì prossimo). Al momento, il bilancio è stato più che positivo con sei vittorie e tre pareggi in nove incontri, l’ultimo Jose Mourinho con la sua Roma. Contro il Cagliari, l’Inter toccherà cifra tonda (10 squadre con ex contro) e la speranza è che il trend continui. Occhio però alla dura legge del gol dell’ex con Keita che già ha punito i nerazzurri lo scorso anno contro la Sampdoria. Dall’altro lato, lo sa bene anche Nicolò Barella che ha timbrato con la rete del momentaneo un anno fa alla Sardegna Arena.