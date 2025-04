Inter-Cagliari, la probabile formazione: Inzaghi trasforma la difesa!

Simone Inzaghi apporta una serie di modifiche alla probabile formazione di Inter-Cagliari: emerge una scelta precisa che riguarda il reparto di difesa.

VERSO I CAMBI – Altro giro, altra corsa, per la squadra di Simone Inzaghi. Dopo la semi-impresa di Champions League in casa del Bayern Monaco, è tempo di tornare a pensare al campionato, dove i nerazzurri sono reduci da un pareggio troppo stretto ottenuto a Parma. In Inter-Cagliari, quindi, i meneghini andranno alla ricerca del riscatto, utile ad allungare, almeno momentaneamente, la distanza sul Napoli. L’allenatore piacentino deve necessariamente apportare delle modifiche al suo undici tipico: nella probabile formazione di Inter-Cagliari si registrano una serie di novità importanti, soprattutto in difesa.

La probabile formazione scelta da Inzaghi per Inter-Cagliari

TUTTE LE NOVITÀ – Inzaghi, che ha il dovere e la necessità di far rifiatare molti dei suoi titolari, si appresta a compiere numerosi cambi. Dietro sono, addirittura, tre su tre le novità: Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni si siedono in panchina e lasciano spazio dal primo minuto rispettivamente a Aurel Bisseck, Stefan de Vrij e Carlos Augusto. Nella probabile formazione di Inter-Cagliari, poi, spicca la presenza, come quinto di destra, di Nicola Zalewski, alla sua prima da titolare. Dall’altra parte torna Federico Dimarco, che verrà affiancato da Davide Frattesi. In regia ci sarà Hakan Calhanoglu, con Davide Frattesi alla sua sinistra. Non mancano le novità anche in attacco: turno di riposo per Marcus Thuram e rilancio dal primo per Marko Arnautovic. Di seguito il punto sulla probabile formazione nerazzurra.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.