Inter-Cagliari Primavera 0-0: poca roba per i nerazzurri, sardi in 10

Inter-Cagliari Primavera 0-0 nella partita valida per la trentesima giornata di campionato. Questo quello è successo nella partita (così il primo tempo).

NON SI SBLOCCA – Se nel primo tempo l’unico squillo è il palo di Luka Topalovic, nella ripresa col Cagliari, l’Inter Primavera prova ad alzare il baricentro alla ricerca del gol per sbloccare la partita. Zanchetta, subito prima dell’ora di gioco, si gioca anche due carte dalla panchina: ossia il talentuosissimo De Pieri e Quieto. Al 68′ arriva la prima occasione del secondo tempo, che capita sui piedi di Venturini. Il centrocampista riesce a salire palla al piede e conclude con il destro alto sopra la traversa. I nerazzurri premono e al 74′ dagli estremi di un calcio piazzato ci provano con Bovo, che sull’uscita del portiere cagliaritano Ciocci trova la palla ma non è preciso. Zanchetta cerca il successo e spinge la sua squadra, che però non è brillantissima sottoporta. Al minuto 80 palla-gol anche per Spinacce, che però di testa colpisce molto alto. Nessun problema per Ciocci. La squadra nerazzurra non riesce ad incidere, anche perché il Cagliari di Pisacane è abbastanza organizzato e compatto. Da registrare peraltro l’ingresso di Vinciguerra nei sardi al 55′, ma costretto al cambio per infortunio all’80’. All’86’ doppia clamorosa chance per il Cagliari con Bolzan, ma i nerazzurri si salvano. Al 91′ rosso da ultimo uomo per Pintus. Nel finale 4-2-4 per l’assalto finale con Lavelli per Topalovic, ma il risultato non cambia.

INTER-CAGLIARI PRIMAVERA 0-0