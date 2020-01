Inter-Cagliari: la probabile formazione dell’Inter di Conte (21Âª in Serie A)

Inter-Cagliari: la probabile formazione dell’Inter di Conte (21ª in Serie A)

Condividi questo articolo

Inter-Cagliari è in programma oggi a partire dalle ore 12.30. Partita valida per la ventunesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Dopo il pareggio di Lecce, l’Inter è ancora alla ricerca dei primi tre punti dopo il giro di boa. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, ma gli assenti sono stati preannunciati. Per un D’Ambrosio al rientro non dovrebbe farcela Asamoah, ancora fuori. Lo stesso vale per Vecino escluso, mentre Gagliardini dovrebbe riuscire quantomeno a sedersi in panchina, così come il neo arrivato Moses. Escluso Politano in attesa di andare al Napoli, così come Gabigol (Flamengo). Il grande assente è Brozovic, che non verrà rischiato. E ovviamente non ci sarà Candreva, squalificato.

MODULO – Alla vigilia Conte ha fatto capire di doversi inventare qualcosa e in fretta per risolvere l’emergenza. Nonostante ciò, l’Inter non vedrà cambiare il suo assetto, dato che il 3-5-2 è stato dichiarato dallo stesso tecnico “funzionante”. Cambierà però il regista: Borja Valero o Sensi? La decisione non è scontata e da questa dipenderà l’approccio nerazzurro alla partita.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Solito ballottaggio a copertura del capitano Handanovic tra i pali. Le certezze si chiamano de Vrij al centro e Skriniar al suo fianco, quasi sicuramente sul centro-destra. Infatti per la terza maglia è favorito Bastoni terzo di sinistra a discapito di Godin.

CENTROCAMPO – Ballottaggio sulle fasce, non in mezzo. Quattro esterni in gioco per due ruoli, con la novità Young che potrebbe debuttare dal 1′ a destra se D’Ambrosio non sarà considerato ancora al 100%, invece Biraghi a sinistra è nettamente favorito, anche su Dimarco. Al centro Borja Valero è in ballottaggio con Sensi per chi agirà da regista e chi da mezzala mancina, perché sul centro-destra agirà l’ex Barella. Lo spagnolo ha qualche chance in più di iniziare basso.

ATTACCO – Solita coppia in avanti. In attesa di novità dal mercato, Lukaku e Lautaro Martinez sono chiamati all’ennesimo impegno da non fallire senza avere grandi alternative alle spalle. Per Conte i tre punti in campionato oggi sono vitali e il problema infrasettimanale chiamato Fiorentina (Coppa Italia) verrà affrontato solo successivamente.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Inter-Cagliari di Serie A in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Cagliari: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Ranocchia, Godin, D’Ambrosio; Moses, Dimarco, Agoumé, Gagliardini; Sanchez, Esposito.