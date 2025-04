Inter-Cagliari, Inzaghi con 1/2 cambi per reparto: Zalewski titolare – TS

Inter-Cagliari in arrivo. I nerazzurri, sabato pomeriggio, se la vedranno contro i sardi. Inzaghi dovrebbe cambiare diverse pedine. Occhio all’esordio da titolare di Nicola Zalewski.

L’IMPEGNO – Si va verso Inter-Cagliari, partita valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Dopo la vittoria in Baviera contro il Bayern Monaco, i nerazzurri si rituffano immediatamente sul campionato perché c’è ancora una lotta scudetto bella e appassionante. Sabato alle 18 arriverà a San Siro il Cagliari di Davide Nicola, che sta lottando per rimanere in Serie A. I sardi, reduci dal pareggio di Empoli per 0-0, sono quindicesimi in classifica co 30 punti all’attivo e a più sei proprio sull’Empoli terzultimo. Sarà una partita da non sottovalutare, anche perché sarà lotta punto a punto con il Napoli. Ma Simone Inzaghi dovrà far fronte ai tantissimi impegni dell’Inter, che sabato farà la sua partita numero 48 in stagione, mentre mercoledì la numero 49 e sempre col Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ci sarà dei cambi. Secondo Tuttosport, uno-due per ogni reparto. Zalewski dovrebbe esordire dal primo minuto.

La probabile formazione per Inter-Cagliari: Inzaghi con diversi cambi

PROBABILE – In vista di Inter-Cagliari, Inzaghi potrebbe far riposare mezza squadra rispetto alla sfida vinta all’Allianz Arena col Bayern Monaco. Partendo dalla difesa, Pavard è l’indiziato numero uno per rimanere dall’inizio per fare coppia con de Vrij e Bisseck. Sulle fasce, turno di riposo per Darmian con Zalewski pronto a debuttare dall’inizio; mentre a sinistra, Dimarco potrebbe fare solo uno spezzone con Carlos Augusto chiamato agli straordinari. In mezzo al campo, Asllani potrebbe rilevare Calhanoglu e Frattesi uno tra Barella o Mkhitaryan. In avanti, diverse soluzioni: o ancora Thuram-Lautaro Martinez, oppure staffetta tra i due con Arnautovic in campo. Non da escludere neanche l’ipotesi Arnautovic-Correa.

(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Zalewski, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic