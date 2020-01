Inter-Cagliari, Gagliardini out. Young verso l’esordio dal 1′ – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, Inter-Cagliari di domani potrebbe essere la partita di debutto per Ashley Young. Il laterale inglese dovrebbe scendere in campo da titolare anche a causa dell’assenza di Antonio Candreva per squalifica. Assenti anche Roberto Gagliardini e Marcelo Brozovic a centrocampo, a causa dei rispettivi infortuni.

LE SCELTE DI ANTONIO CONTE – Non solo Marcelo Brozovic: per Inter-Cagliari, Antonio Conte a centrocampo dovrà fare a meno anche di Roberto Gagliardini. Il centrocampista ex Atalanta infatti non si è allenato con il gruppo nemmeno ieri. Centrocampo ancora in emergenza, al netto degli infortuni e dell’assenza di Antonio Candreva, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato nella sfida contro il Lecce. Torna al lavoro Kwadwo Asamoah, non di certo ancora pronto però per scendere in campo. Ecco perché Ashley Young, arrivato la scorsa settimana dal Manchester United, dovrebbe partire dal primo minuto davanti a un San Siro tutto esaurito. Sulla sinistra confermato Cristiano Biraghi titolare, mentre in difesa dovrebbe riprendere il suo posto da titolare Alessandro Bastoni ai danni di Diego Godin, ancora una volta escluso da Antonio Conte.