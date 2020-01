Inter-Cagliari, dirigenza nerazzurra ha chiesto chiarimenti su Manganiello

Condividi questo articolo

Inter-Cagliari è terminata tra le polemiche arbitrali (vedi moviola). Lautaro Martinez è stato espulso al 90′ e Conte a fine partita non ha parlato. Secondo quanto riferito da “Repubblica.it”, i dirigenti nerazzurri hanno avuto un lungo confronto con i dirigenti di gara. Di seguito tutti i dettagli

CONFRONTO – Inter-Cagliari si è conclusa nel nervosismo generale a causa di alcune scelte dell’arbitro Gianluca Manganiello. La dirigenza interista a fine partita ha avuto un confronto con i dirigenti arbitrali: “Un lungo confronto, dopo la partita, per chiedere conto di una gestione della partita che ritengono “poco lineare”. I dirigenti dell’Inter, finita la gara pareggiata 1-1 contro il Cagliari, si sono fermati allo stadio di San Siro per discutere con i dirigenti arbitrali della condotta di Gianluca Manganiello. La dirigenza nerazzurra, così come gran parte della tifoseria, ritiene infatti che alcuni episodi sono stati trattati con superficialità dall’arbitro e dai suoi collaboratori”.

Fonte: repubblica.it – Franco Vanni