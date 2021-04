Inter-Cagliari, a centrocampo in tre per una maglia. Sanchez dal 1′? – Sky

Inter-Cagliari è in programma domenica alle 12:30. La squadra di Conte, reduce dalla vittoria sul Sassuolo, vuole proseguire la corsa allo scudetto. Dubbi a centrocampo: senza Barella, in tre per una maglia. Le ultime da “Sky Sport”

LA PROBABILE – Inter-Cagliari è in programma domenica alle 12:30. La squadra di Conte vuole proseguire al meglio la corsa allo scudetto. Il tecnico nerazzurro recupera Bastoni e Brozovic che, scontata la squalifica, riprendono il loro consueto posto da titolari nello scacchiere tattico di Conte. Sarà out invece Barella, squalificato: al posto del numero 23 nerazzurro uno tra Gagliardini, favorito, Sensi e Vecino. In attacco, Sanchez, insidia Lautaro Martinez per il posto accanto all’inamovibile Lukaku.