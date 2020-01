Inter-Cagliari 1-0 al 45′, Lautaro Martinez in rete! Young subito decisivo

Condividi questo articolo

Termina il primo tempo di Inter-Cagliari, sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Nerazzurri in vantaggio grazie alla rete di Lautaro Martinez su assist di Ashley Young. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Al 9′ buona possibilità per il Cagliari, con Simeone che riceve un pallone in area da ottima posizione, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 14′ arriva il gol dell’ex: Nicolò Barella colpisce di testa un pallone dalla sinistra, ma il direttore di gara annulla tutto per una netta posizione di fuorigioco in partenza. Al 17′ primo cambio obbligato per Antonio Conte: fuori Milan Skriniar per infortunio, al suo posto entra Diego Godin. Buona occasione al 23′ per i nerazzurri, con Lautaro Martinez che viene lanciato in velocità, ma è bravo Alessio Cragno a respingere in angolo con la gamba. Al 29′ Inter in vantaggio! Cross dalla destra di Ashley Young perfetto per Lautaro Martinez che stacca tutto solo e con un bellissimo colpo di testa non lascia scampo al portiere della squadra sarda, trovando così la rete dell’1-0. Ci prova Radja Nainggolan a pareggiare i conti al 36′, ma il suo tiro dalla distanza finisce di molto alto sopra la traversa. Al 42′ azione strepitosa di Lautaro Martinez che entra in solitaria dalla destra nell’area di rigore, ma è bravissimo ancora una volta Cragno a negargli il gol respingendo il pallone con la gamba. Al 45′ il direttore di gara assegna 3 minuti di recupero, dopo le interruzioni dovute ai silent check e all’infortunio di Milan Skriniar. Al 47′ ancora una volta nerazzurri vicini al gol: grande controllo di petto di Lukaku nell’area piccola, ma la sua conclusione da distanza ravvicinata viene ancora una volta respinta da un intervento prodigioso di Cragno. Al 48′, poco prima del fischio di fine primo tempo, Lukaku entra duro su Luca Pellegrini e prende il primo cartellino giallo (in campo, dopo quello comminato a Maran per le proteste in seguito all’1-0 nerazzurro) della partita. Sugli sviluppi del calcio punizione Samir Handanovic salva il risultato! Paratona a mano aperta su colpo di testa di Faragò che nega l’1-1 a pochi secondi dalla fine del primo tempo.

INTER 1 – 0 CAGLIARI

MARCATORI: Lautaro Martinez (I) al 29′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 15 Young, 23 Barella, 20 Borja Valero, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 2 Godin, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 11 Moses, 21 Dimarco, 32 Agoumé; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

CAGLIARI (3-5-2): 28 Cragno; 24 Faragò, 40 Walukiewicz, 15 Klavan, 33 Luca Pellegrini; 18 Nandez, 17 Oliva, 21 Ionita; 4 Nainggolan (C), 10 Joao Pedro; 99 Simeone.

A disposizione: 1 Rafael, 90 Olsen; 3 Mattiello, 22 Lykogiannis, 38 Porru; 8 Cigarini, 14 Birsa, 29 Castro; 37 Gagliano.

Allenatore: R. Maran

Note: Gol annullato a Barella (I) al 14′, Skriniar (I) infortunato al 17′; Ammoniti: Maran (C, dalla panchina) al 31′, Lukaku (I) al 48′; Sostituzioni: Godin per Skriniar (I) al 17′; Recupero: 3′