Inter, caccia al tesoretto! C’è un obiettivo primario – TS

Come riportato da Tuttosport, la costruzione del tesoretto in casa Inter potrebbe partire da una serie di cessioni mirate, con l’obiettivo di superare quota 100 milioni di euro.

ADDII – Il primo nome sulla lista è quello di un Hakan Calhanoglu valutato 30 milioni, che ha attirato l’interesse del Galatasaray. Il club turco, però, non ha ancora presentato un’offerta concreta, ma starebbe valutando una proposta tra i 15 e i 20 milioni: a 25 milioni l’affare potrebbe chiudersi. Tra i profili in uscita ci sono anche Davide Frattesi, osservato da Atletico Madrid e Manchester United, valutato intorno ai 35 milioni, e Yann Bisseck, per il quale l’Inter spera di incassare una cifra tra i 35 e i 40 milioni, magari da un club inglese. L’eventuale addio del tedesco aprirebbe la strada all’acquisto di un giovane centrale: in cima alla lista ci sono Leoni del Parma e De Winter del Genoa, entrambi seguiti anche da altre big italiane.

Inter, non solo big! L’aiuto arriva dai pià

CESSIONI LATERALI – A contribuire all’incremento del tesoretto potrebbero essere anche alcune operazioni “minori”. Sebastiano Esposito è nel mirino della Fiorentina, che parte da un’offerta di circa 7 milioni, mentre l’Inter punta a incassare almeno 10, anche considerando la scadenza del contratto nel 2026. Aleksandar Stankovic è invece vicino al Bruges per 10 milioni, e anche Taremi potrebbe portare un incasso tra i 5 e i 6 milioni, qualora arrivassero offerte concrete. Sul mercato anche Kristjan Asllani, valutato 15 milioni. Intanto, il club ha già incassato una piccola somma dal Panathinaikos, che ha saldato la clausola sulla futura rivendita del greco Vagiannidis.

OBIETTIVO – Tutti questi movimenti, uniti all’eventuale cessione di Calhanoglu, permetterebbero all’Inter di lanciare l’assalto a Ederson, oggi prima scelta per rinforzare il centrocampo. L’Atalanta chiede 60 milioni, cifra molto alta ma forse negoziabile. In alternativa, si tengono in considerazione anche Stiller dello Stoccarda (valutato 50 milioni), Rios del Palmeiras e Frendrup del Genoa, entrambi con cartellino intorno ai 30 milioni.

Fonte: TS – Federico Masini