Inter, caccia all’esterno: Dumfries difficile. Nandez pista calda – CdS

Sul “Corriere dello Sport” grande spazio per le vicende legate al mercato dell’Inter. I nerazzurri continuano la ricerca di un esterno destro, che possa ereditare il posto lasciato da Hakimi

ESTERNO – L’Inter continua la ricerca di un esterno destro che possa sostituire Hakimi, finito al PSG. Secondo il “Corriere dello Sport” il primo nome sul taccuino dei nerazzurri è Dumfries, di proprietà del PSV, che ha fatto sapere di essere in attesa di un affondo dei nerazzurri. Difficile, però, convincere il club olandese che non intendono accettare il prestito con diritto di riscatto proposto dai nerazzurri. Ecco perché, l’Inter, sta battendo altre piste. Zappacosta, di proprietà del Chelsea, piace ma ci sono due ostacoli: i Blues valutano l’esterno ex Genoa 12 milioni e vogliono cederlo a titolo definitivo.

PISTA CALDA – La pista più calda, secondo il “Corriere dello Sport”, è quella che porta a Naithan Nandez del Cagliari. Il club di Giulini ha accettato il prestito con diritto di riscatto proposto dai nerazzurri, ma c’è distanza sulla cifra per il prestito oneroso. Slegato dall’operazione per l’uruguaiano il ritorno in Sardegna di Nainggolan, per cui i nerazzurri trattano sulla buonuscita.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport