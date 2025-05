Inter, buone prestazioni in allenamento! Due differenze – CdS

Simone Inzaghi si prepara alla sfida di questa sera contro il Barcellona. Dopo la rifinitura di ieri arrivati due verdetti. C’è chi resta in campo e chi invece dovrà abdicare.

LAVORO – L’Inter ospita questa sera il Barcellona a San Siro per la semifinale di ritorno di Champions League. Come scritto dal Corriere dello Sport, l’Inter si ritrova ad avere Lautaro Martinez ma non Benjamin Pavard. Come riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi a meno di sorprese, schiererà Lautaro Martinez dal primo minuto. Il francese invece, che si era fermato anche ieri nella rifinitura, si siederà in tribuna con Yann Bisseck che prende il suo posto. Un recupero lampo per il capitano dell’Inter, che aveva lasciato Montjuic meno di una settimana fa. Da giorni veniva data per certa la sua assenza, ma l’argentino è riuscito a recuperare in pieno pronto a scendere in campo. Simone Inzaghi nel frattempo, è pronto a schierare lo stesso undici sceso in campo in Catalogna. Lo stesso Lautaro Martinez ha spinto per esserci oggi. Ieri l’attaccante argentino ha superato i test dello staff medico, che ha dato l’ok per il rientro anticipato dopo appena cinque giorni di infortunio.

Verso Barcellona: un rientro assicurato nell’Inter! Niente da fare per il francese

DIFFERENZE – Lo stesso Simone Inzaghi, nel corso della conferenza – ricorda il quotidiano – aveva spiegato che Lautaro Martinez difficilmente sarebbe entrato a gara in corso se non fosse stato in grado di giocare dal primo minuto. Però ieri è arrivato l’ok dal campo, e questa era la risposta che aspettava Simone Inzaghi. Lo stesso campo che ha fermato Benjamin Pavard. Il francese si era allenato a parte anche ieri per provare a limitare il dolore alla caviglia, ma poco prima del termine dell’allenamento aveva deciso di lasciare il campo non riuscendo a finire l’allenamento personalizzato. Ci sarà invece Davide Frattesi che ieri ha lavorato in palestra per una semplice precauzione per una contusione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno