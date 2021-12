Inter, buone notizie per Inzaghi: recuperato de Vrij – CdS

L’Inter, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport recupera finalmente Stefan de Vrij in difesa. Subito pronto per la sfida contro il Real Madrid?

RECUPERO IMPORTANTE – Inzaghi recupera Stefan de Vrij e anche Aleksandar Kolarov. Oggi, durante la rifinitura, ci saranno ulteriori verifiche. De Vrij si sta allenanendo bene ormai da qualche giorno. Da capire solo se è pronto per essere gettato subito nella “mischia” in una partita così importante oppure attendere la sfida di domenica prossima contro il Cagliari.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.