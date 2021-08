Inter, bottino pieno nel weekend: 9 punti in meno di 48 ore, in testa ovunque!

Inter prima in classifica dopo la vittoria nel weekend. Un titolo valido non per una, non per due ma per ben tre categorie. Quelle che riguardano le tre principali formazioni nerazzurre. Il mese di agosto, in attesa della chiusura del mercato estivo, dà grandi soddisfazioni dopo il lavoro fatto nel pre-campionato

WEEKEND POSITIVO – Venerdì l’Inter di Simone Inzaghi in casa dell’Hellas Verona, 1-3 (vedi report). Sabato l’Inter Women di Rita Guarino in casa del Napoli, 0-3 (vedi report). Domenica l’Inter Under-19 di Cristian Chivu in casa contro l’Atalanta, 3-2 (vedi report). Tutto in nemmeno due giorni, tutto in 40 ore circa. Weekend a tinte nerazzurre nel Campionato Italiano di Serie A – sia Maschile (6 punti) sia Femminile (3 punti) – e nel Campionato Primavera 1 (3 punti). Un ottimo modo per iniziare la stagione, un ottimo modo chiudere il mese di agosto per l’Inter: in testa in tutti e tre le categorie. Bottino pienissimo per le formazioni nerazzurre.