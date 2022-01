Inter, bond da 415 milioni già verso la chiusura: investitori informati – CF

Inter sempre attiva dentro e in questo periodo soprattutto fuori dal campo, dove avviene la parte più importante del lavoro mirato alla sostenibilità aziendale. Come appreso dal sito specializzato Calcio e Finanza, il bond emesso recentemente dalla società nerazzurra si avvia già verso la chiusura

OPERAZIONE CONCLUSA – Altre novità in casa nerazzurra, lato finanziario. E quindi societario. Il bond da 415 milioni di euro emesso dall’Inter (vedi articolo) si avvia verso la chiusura. Dopo aver visto agire Banca Rothschild in qualità di Financial Advisor e Goldman Sachs come Global Coordinator e Bookrunner, il roadshow dedicato agli investitori può definirsi conclusa. In pratica manca solo la comunicazione ufficiale di operazione chiusa da parte della società nerazzurra. A riportarlo è il sito specializzato Calcio e Finanza, a firma Matteo Spaziante, che conferma come gli investitori siano stati informati sulle importanti novità legate alle sponsorizzazioni dell’Inter.

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante