Inter-Bologna, si torna a riempire San Siro: le informazioni utili sui biglietti

Dopo l’esordio a San Siro in occasione della sfida contro il Genoa, l’attesa è ora per Inter-Bologna. La sfida non ha ancora una data e un orario certi, dal momento che per la conferma si attendono ancora i calendari di Champions League. Attraverso il proprio sito, la società ha comunicato la messa in vendita dei biglietti per tornare a riempire (per quanto possibile) lo stadio.

VENDITA – Inter-Bologna, parte la vendita dei biglietti. Questo il comunicato della società: “FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita della quarta sfida di campionato valida per la Serie A stagione 2021-22, ricordando che solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QR Code, preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e saranno cedibili a terzi a partire da mercoledì 15 settembre”.

Inter-Bologna, le quattro fasi di vendita

ABBONATI – La vendita dei biglietti per Inter-Bologna prevede quattro fasi. La prima da venerdì 27 agosto, riservata agli abbonati per la stagione 2019-2020, che potranno acquistare fino a un massimo di quattro biglietti purché tutti gli utilizzatori risultino abbonati a suddetta stagione. Da martedì 31 agosto (dalle ore 11.00) seguirà la seconda fase, nella quale gli abbonati che non hanno acquistato un biglietto nella prima fase potranno comprare per sé e per un accompagnatore in un qualsiasi settore dello stadio. Per queste due prime fasi, il secondo anello verde sarà riservato soltanto agli abbonati di suddetto settore nella stagione 2019-2020

ULTIME FASI – La terza fase di vendita dei biglietti per Inter-Bologna inizierà mercoledì 1 settembre alle ore 11.00 e riguarderà i soci Inter Club che hanno rinnovato il tesseramento alla stagione 2021-2022. Si potrà acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo tre altri soci attivi ad un prezzo dedicato. L’ultima fase – la quarta – prenderà il via alle ore 11.00 di giovedì due settembre e sarà la vendita libera per tutti i posti rimasti disponibili a San Siro.

Fonte: Inter.it

NB: Ulteriori dettagli sono disponibili al sito web ufficiale della società.